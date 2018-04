Esmée Denters jaagt op comeback met nieuwe single en concert in De Melkweg

De muziekcarrière van de Oosterbeekse Esmée Denters is er overtuigend eentje met ups en downs. Ze werd wereldberoemd door filmpjes op YouTube en tekende bij Justin Timberlake. Maar hoe snel ze aan de top zat, zo snel was er ook weer vanaf. Nu is ze terug, met een nieuwe single en met een concert in de Amsterdamse concertzaal De Melkweg.

De nieuwe single van Esmée heet Feeling Good. Het is de eerste van haar nieuwe album 'These Days' part 2. Het nummer gaat volgens haar over zelfacceptatie. Iets wat niet makkelijk is voor haar, zo schrijft ze op Instagram. ,,Ik heb me als tiener en twintiger veel zorgen gemaakt over wat mensen van mij vonden. Ik heb me altijd een beetje een buitenbeentje gevoeld, alsof ik er niet bij hoorde. Ik ben nog steeds aan mezelf aan het werken, en ik ben er nog lang niet. Maar ik kan wel zeggen: ik ben trots op wie ik ben."

De afgelopen jaren was het muisstil rondom Esmée Denters. In een zeldzaam interview met NRC in maart 2016 vertelde ze dat ze in 2011 naar Londen verhuisde, omdat dat het land was waar haar eerste singels (naast Nederland) het meest succesvol waren. Daarnaast kreeg ze het benauwd in het kleine Gelderse Oosterbeek.

Rondkomen van haar muziek in Londen bleek lastig. Ze leefde van het geld dat ze verdiende toen ze nog een platencontract had, en daarnaast werkte ze in een frozen-yogurtwinkel. In 2015 deed ze mee aan The Voice UK. De talentenjacht werd echter niet wat ze ervan had gehoopt, en ze begon vanuit Londen weer aan nieuwe singels te werken.

Donderdag 28 juni staat ze in De Melkweg met haar nieuwe album. Het is lang geleden dat Esmée live te zien was in Nederland. In april 2016 maakte ze een kort uitstapje naar Symphony31 in Ahoy, een concert waar bekende hits worden uitgevoerd door dj's, verschillende Nederlandse artiesten en een groot groot orkest.