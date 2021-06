Esmée wil zo snel mogelijk ontmaagd worden en loopt een SOA op

Yolanthe Cabau en vlogster Selma Omari in nieuwe romcom Liefde Zonder Grenzen

2 juni Yolanthe Cabau en Selma Omari, de ex-verloofde van Boef, hebben een rol gescoord in de nieuwe Nederlandse romcom Liefde Zonder Grenzen, van de makers van Just Say Yes en F*ck de Liefde. Dat maakt Splendid Film vandaag bekend.