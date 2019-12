Estelle Cruijff vindt de liefde bij zakenman Morad

Estelle en Morad leerden elkaar kennen tijdens een diner van gemeenschappelijke vrienden. ,, Zo kwamen we bij elkaar aan tafel en dat klikte. Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter", laat de verliefde Estelle los.



De socialite, die overigens ook ambassadrice van de Johan Cruijff Foundation is, stelt de hele wereld aan te kunnen met haar kersverse liefde. ,,Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld.” De tortelduifjes hebben zelfs al een liefdesreisje naar Parijs gemaakt. ,,Ik vind het leuk dat iemand zo is. Het was een geweldige verrassing.”



Estelle Cruijff trouwde in 2000 met voetballer Ruud Gullit. Ze kregen een dochter en een zoon. In 2012 liep het huwelijk op de klippen. Na de breuk had Cruijff een kortstondige relatie met kickbokser Badr Hari.