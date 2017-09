Estelle en Badr Hari samen gespot in Amsterdam

Fotograaf Edwin Smulders trof Estelle maandag aan het einde van middag in haar auto aan, kletsend en lachend met Badr die naast haar op de parkeerplaats stond. ,,Ze hebben daar zeker een minuut of 20 gestaan'', vertelt Smulders tegen Shownieuws. De twee namen afscheid met een knuffel, waarbij Badr zijn ex een kus in haar nek gaf. Een foto van dat moment is vandaag gepubliceerd in weekblad Story.



Volgens Estelle berust het onderonsje op een 'toevallige ontmoeting'. Twee weken geleden liet ze presentator Johnny de Mol in zijn programma Johnny into the Wild weten dat ze haar tijd met Badr als 'leuk' beschouwt. ,,We waren heel erg gek op elkaar. Maar dan overschaduwen andere aspecten die op dat moment als een donkere wolk elke keer een beetje terugkomen. Dat was gewoon heel verdrietig.''