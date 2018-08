Ethan Hunt is man met missie

Monique Smit maakt filmdebuut in romanti­sche film First Kiss

8:55 Voormalig GTST-acteur en presentator Buddy Vedder en presentatrice Monique Smit maken binnenkort allebei hun speelfilmdebuut. Zij zullen allebei te zien zijn in de nieuwe Nederlandse film First Kiss, maakten Just Productions en Gates Pictures donderdag bekend.