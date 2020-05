Europe Shine a Light trekt meer dan 70 miljoen kijkers

In Italië kropen de meeste mensen voor de buis, 3 miljoen kijkers zagen de volledige show op de kanalen van de Italiaanse omroep Rai. In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk werd Europe Shine a Light door 2,4 miljoen mensen bekeken. Ook in Rusland was de show in trek, daar registreerde Channel One gemiddeld 2,1 miljoen kijkers.



In totaal werd de show in 45 landen uitgezonden, maar van niet alle landen waren de marktgegevens beschikbaar.



Het songfestival trekt doorgaans veel meer kijkers. Vorig jaar zagen ruim 182 miljoen Europeanen hoe Duncan Laurence er met de winst vandoor ging.