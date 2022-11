Eurosonic Noorderslag maakt line-up compleet met 52 nieuwe namen

Lasse Hallström Regisseur zoekt via medium contact met het hierna­maals om film te maken

Voor zijn filmbiografie over de Zweedse spirituele schilderes Hilma af Klint (1862-1944) nam regisseur Lasse Hallström een medium in de arm om contact te krijgen met de kunstenares. ,,Het was een gok die goed uitpakte.”

