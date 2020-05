Eurovisie Songfestival in 2021 alsnog naar Rotterdam

Eerder al stelde Rotterdam zich opnieuw beschikbaar als gaststad voor het liedjesspektakel. Vanavond zou de finale van het songfestival in Rotterdam Ahoy hebben plaatsgevonden. Vanwege de coronacrisis werd het mega-evenement geschrapt. De EBU wilde voor het einde van de maand weten of Nederland zich in 2021 wederom beschikbaar was als gastland.



De omroepen en EBU stellen zich ‘ervan bewust te zijn dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus het komende jaar van invloed gaan zijn op evenementen’. ,,Die ontwikkelingen laten zich op de lange termijn niet voorspellen. Daarom wordt de komende maanden door alle betrokken partijen gewerkt aan verschillende scenario’s om die uitdaging het hoofd te bieden.’’



De Rotterdamse wethouder Said Kasmi is opgetogen dat de 65ste editie van het songfestival alsnog naar de Maasstad komt. ,,Dat is een groot compliment voor al de mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam. We zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken. Iets om – zeker in deze moeilijke tijden – met elkaar naar uit te kijken.’’



NPO-voorzitter Shula Rijxman: ,,Juist nu is het belangrijk dat we ons als publieke omroep sterk maken om deze Europese traditie voort te zetten en een bijzonder evenement organiseren waar mensen in deze lastige tijden naar uit kunnen kijken. Dat verdienen Europa en Nederland, gaststad Rotterdam, artiesten, fans en de Nederlandse creatieve en culturele sector. Stilstaan is geen optie dus we gaan er in onze voorbereidingen met Rotterdam alles aan doen om toch een bijzonder festival te organiseren.”