Eva Crutzen doet oproep na stilleggen show collega: ‘Niemand moet meer in Duiven spelen!’

Actrice Eva Crutzen roept artiesten op om nooit meer in Theater De Ogtent in Duiven te spelen. De Promenade-ster deed deze oproep maandagavond in Khalid & Sophie. Zij reageerde hiermee op het nieuws dat de directeur van het theater een try-out van cabaretier Wart Kamps stillegde omdat er mensen wegliepen.

,,Ik vind dat er nooit meer iemand in Duiven moet spelen”, aldus Crutzen. ,,Als je zo respectloos met je artiesten omgaat, dan heb je niet het recht om iets te programmeren. Dat is achterlijk.” Zij herkent de situatie dat mensen weglopen omdat ze een programma niet leuk of niet goed vinden. ,,Het is verschrikkelijk om dat als artiest mee te maken”, aldus Crutzen. ,,Juist als je nog aan het try-outen bent, als een artiest heel kwetsbaar is.”

Ook cabaretier Jörgen Raymann, die in de uitzending zat, veroordeelde de actie van de directeur en het publiek. ,,Je hoeft iets niet leuk of mooi te vinden”, aldus Raymann. ,,Maar als je gekozen hebt voor een avond theater, dan blijf je zitten. Het is heel onbeleefd om op te staan.”

Nooit inbreken

Eerder sprak ook Jochem Myjer zich op sociale media al fel uit tegen de actie van het theater: ‘Dit mag een directeur nooit doen’, aldus Myjer. ‘Hoe slecht een show ook is. Leg het na afloop uit. Geef ze geld terug. Leg ze uit dat dit kan gebeuren in theater. Maar nooit inbreken.’



Kamps ging afgelopen zaterdag in première met Awkwart, zijn eerste solovoorstelling als cabaretier. Tijdens die show kreeg hij een staande ovatie. ,,Dit is geen middelvinger of genoegdoening. Humor is zó subjectief", reageerde hij. Het incident in Duiven vond een paar weken geleden al plaats.



Theater De Ogtent is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: