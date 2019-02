Eva Jinek: Borsten zijn geweldig om te hebben, totdat ik een baby kreeg

Volgens Eva Jinek (40) zijn borsten geweldig om te hebben, maar is borstvoeding geven een heel ander verhaal. De presentatrice kwam er vlak na de geboorte van haar zoon Pax achter dat het romantische beeld van een blozende baby aan de borst, te hoog was ingezet.

Doordat Pax Valentijn (hij werd op 6 september in een Amsterdams ziekenhuis geboren) via een keizersnede ter wereld kwam, kon Eva haar baby niet op de gewone manier tegen zich aanleggen. Ze had een grote wond op haar buik, waardoor rechtop zitten bijna niet ging. Binnen een paar dagen kwam daar een melkblaar bij. ,,Een tandeloos babymondje is het zachtste en schattigste ding op aarde, tot het moment dat je een melkblaar hebt. Dan word je oprecht bang voor zo’n mondje. Pax wilde iedere 2,5 uur eten, 24 uur per dag, dag in dag uit. En de eerste maanden deed hij er per keer zo’n 40 minuten over’', schrijft ze in haar blog. ,,Soms was ik nét aangekleed en huilde hij alweer voor de volgende voeding. Ik kon geen kant op en dan begon het pijnlijke proces weer van voren af aan.’'

De tegenslag maakte verbazing, teleurstelling en frustratie in Eva los. Ze vroeg zich af waarom het uitgerekend haar niet lukte haar kind te voeden.

Lamgeslagen

Hoe het haar toch lukte? Door het tijd te geven. ,,Het hield op pijn te doen en het werd steeds meer een plezier. Lichamelijk en geestelijk, op een manier die ik moeilijk vind te omschrijven. De omslag was compleet toen ik merkte dat ik ernaar verlangde, dat ik op mijn horloge keek om te zien of het alweer tijd was om Pax te voeden. Omdat ik er zin in had.’'

Bovendien kreeg de televisiemaakster steun van een ‘onvolprezen’ kraamhulp en haar vriend Dexter. Hij hielp Pax ‘aan te leggen’ en praatte Eva er tijdens de wanhopige momenten doorheen. ,,Hij kwam zelfs bij me zitten tijdens alle nachtelijke voedingen - wanneer de radeloosheid echt toeslaat - om me over mijn rug te aaien. Ik zie ons nog zitten: twee verdwaasde gekken in een joggingbroek op de bank, in het schemerlicht, in stilte. Lamgeslagen door liefde en slaapgebrek.’’

In december deed Jinek al een boekje open over haar bevalling, die helemaal anders liep dan gedacht. ,,Ik ben zo’n vrouw geworden die tegen zwangere vrouwen zegt: niets kan je op je bevalling voorbereiden’', liet ze weten.

