Eva Jinek deelt haar opmerkelijke beautytips: ‘Een beetje blush op je oorschelpen’

Felle kritiek op Nederland­se natuurpro­duc­tie, bioscoop­film zou aan ‘greenwas­hing’ doen

De nieuwe Nederlandse natuurfilm Wild Port of Europe, een ode aan de flora en fauna in het havengebied van Rotterdam en Moerdijk, zorgt voor veel woede onder milieuorganisaties. Onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion en De Jonge Klimaatbeweging vinden dat de film, die vanaf donderdag in zeker 90 bioscopen door het hele land gaat draaien, doet aan ‘greenwashing’. De makers bijten van zich af.

17 oktober