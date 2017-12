Eva Jinek: Ik ben genadeloos gemindf*ckt

,,Ik dacht net als alle anderen: 'Bij mij gaat dit niet lukken; ik ben toch niet achterlijk?' Maar het gebeurt waar je bij staat. Een aantal weken verder, heb ik nog geen idee wat je hebt aangericht'', concludeerde Eva gisteravond in haar eigen show Jinek , waar Mids te gast was. ,,Ik weet alleen dat ik er geen zak van begreep.''

Mids (30) werkte de afgelopen weken aan een speciale aflevering van zijn show, die op oudejaarsavond te zien is. Naast Jinek wordt ook voetbalvrouw van het jaar Lieke Martens beetgenomen. Mids: ,,We bezochten haar in Barcelona, waar ik een experiment voorbereidde dat over de psychologie van penalty schieten gaat. Ik probeer te voorspellen waar zij de bal heen schiet, maar dat gaat in het begin niet zoals ik het wil.''