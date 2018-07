Eva Jinek stopt direct met talkshow: Kan niet wachten om moeder te worden

De presentatrice kondigde gisteren live aan per direct te stoppen met haar programma. Naar eigen zeggen 'gaat het gewoon niet meer'. Zo heeft Jinek last van een verhoogde bloeddruk en kampt ze met andere zwangerschapskwaaltjes. Reden genoeg om er een punt achter te zetten. ,,Maar weet dat mijn trappelende baby en ik samen hebben genoten van alle uitzendingen, en vooral van alle gasten. Ik kan niet wachten om moeder te worden en ik verheug me erop om daarna weer terug te keren op mijn vertrouwde plek."



Niet alleen is Jinek haar gasten dankbaar voor de mooie momenten, ook het team áchter haar talkshow krijgt complimenten. ,,En via deze weg: kusjes voor #teamJinek. Mijn collega’s hebben mij zo liefdevol gesteund tijdens mijn zwangerschap - ook toen ik voor de 16e keer in één week de slappe lach kreeg - ik kan me geen betere mensen om me heen wensen. Tot januari."



Op sociale media regent het reacties. Fans van Jinek wensen haar een mooie tijd toe en geven nu al aan uit te kijken naar het moment dat ze weer op de buis te zien is. 'Ik ken je niet persoonlijk maar ik ga het toch zeggen: 'Lieve Eva, heel veel succes, plezier en liefde de komende maanden. Logisch dat je eerder stopt, gelukkig is de nieuwe OITNB op Netflix, vult de leegte ‘s avonds een beetje. Tot januari!', zo schrijft een volger.