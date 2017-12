Eva Jinek vereerd met titel Woman of the Year

De blondine heeft de titel bovenal te danken aan haar presentatiewerk in haar eigen talkshow Jinek . Ook haar programma Verenigde Staten van Eva wordt gewaardeerd. ,,Ze bleef dat dag in dag uit doen: goeie gasten, goeie vragen, goeie kijkcijfers en goeie kritieken. Fluitend stoof ze haar mannelijke concurrenten voorbij, om met het programma over haar thuisland de Verenigde Staten ook te laten zien dat ze ingetogen, knappe portretten op locatie kan maken en bepaald geen ijskonijn is'', luidt het juryrapport.

Verhalen

De International Women of the Year Award gaat naar de 27-jarige Amerikaanse Breanne Butler, director of states and global van Women’s March en in die hoedanigheid de motor achter 400 vrouwenmarsen die eind januari wereldwijd gehouden werden. De Woman of the Year Oeuvre Award gaat naar cardiologe Harriette Verweij. Cabaretière Eva Crutzen pakte de Woman of the Year Nieuwkomer Award.