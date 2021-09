Eva Jinek voelde zich ‘mislukking’ nadat ze werd ontslagen vanwege relatie met Bram Moszkowicz

Eva Jinek had het gevoel dat de hele wereld naar haar keek toen ze in 2010 ontslagen werd bij de actualiteitenrubriek Nieuwsuur vanwege haar relatie met Bram Moszkowicz. Het was een moeilijke periode uit haar leven, zo gaf ze gisteren toe in gesprek met Raven van Dorst.

Vlak nadat elf jaar geleden bekend werd dat Jinek Nieuwsuur zou gaan presenteren, besloot de directie van het programma dat haar privérelatie met advocaat Bram Moszkowicz ‘onwenselijk’ werd geacht. ,,Je komt met een jubelbericht in het nieuws en een maand later ben je ontslagen en moet je zeggen dat je het niet gaat doen’', blikte ze terug in Boerderij van Dorst (NPO 3).

Eva Jinek (43) dacht op zeker moment dat het even ‘niet meer goed zou komen’. ,,Ik was mijn baan kwijt en moest dat nog aan mijn ouders gaan vertellen voordat het in de pers zou staan. Ik heb me echt geschaamd.’' Achteraf ziet ze het anders. ,,Ik heb mijn rug recht gehouden en iets gedaan wat past bij mijn persoonlijkheid en wie ik ben, maar dat voelde toen niet zo. Ik voelde mij een mislukking. En dan kijkt iedereen mee. Dat zijn de momenten waarop je je afvraagt waarom je dit ook alweer deed. Iedereen weet het, de stomme ijdelheid heeft je weer ingehaald.’'

Quote Omdat ik tóen ontslagen ben, heb ik de baan die ik nu heb. Dus het was een zegen Eva Jinek

Toen Eva vervolgens weer nieuwslezer werd, werd ze geconfronteerd met de plek waar ze eigenlijk had moeten zitten. ,,Ik mocht aanschuiven om het korte nieuwsbericht te lezen. De eerste keer dat ik daar naar binnen liep, moest ik mezelf fysiek dwingen om over de drempel te stappen. Dat heb ik met veel moeite gedaan, en uiteindelijk ben ik zonder open wond weggegaan en naar WNL overgestapt.’’ Het stormachtige jaar leerde haar veel. ,,Als ik meteen na het conflict was weggelopen, dan had ik misschien wel gestopt bij tv. Omdat ik tóen ontslagen ben, heb ik de baan die ik nu heb. Dus het was een zegen.’’

Eva en Bram (61) besloten in 2012 als vrienden uit elkaar te gaan. Vier jaar later liep ze productieleider Dexter van der Voorn tegen het lijf, met wie ze in 2018 zoon Pax kreeg. Voor de toekomst voorziet ze ‘geen hoogdravende plannen’. ,,Nog een baby'tje? Ik weet het niet? Ik moet natuurlijk opschieten, ik ben natuurlijk 43. Als ik nog zo'n gezond baby'tje als Pax zou kunnen krijgen, dan teken ik daarvoor. Het is gewoon vreugde.’’

