Even niet de recensent uithangen

Zeker, ik zal ruim vooraf klaar zitten in de Juliet-tent van Lowlands. Maar niet, zoals gebruikelijk, met mijn notitieboekje aan de linkerhand geplakt. In dat beduimelde kladblok krabbel ik dit weekend ongetwijfeld aantekeningen over optredens van stadionband Editors, geriatrisch rockwonder Iggy Pop en over veel meer moois of wanstaltigs dat de 25ste editie van festival Lowlands te bieden heeft.

Als het op zondagmiddag tegen vijven loopt, ben ik vermoedelijk vooral zenuwachtig. En dat is voor het eerst in de dertien edities van Lowlands die ik inmiddels bijwoonde. Plaatsvervangend nerveus, want het is mijn jongere zus Nicoline (30) die debuteert op het festivalpodium. Niet als muzikant, maar als actrice. Lowlands serveert immers behalve concerten ook een uitgebreid buffet van theater, cabaret, dans en comedy.

Het gezelschap dat ze samen met vrienden en klasgenoten van de Amsterdamse Theaterschool opzette, De Theatertroep, wordt in Lowlands' eigen programmabrochure 'een kansloze troep werkloze komedianten' genoemd. Humor om te lachen, uiteraard. Net als de verdere aanprijzing: 'Dit zal inslaan als een bom. Betreden op eigen risico dus, maar wie het overleeft, komt gelouterd uit de krater geklauterd.'

Virtuoos

Nu heb ik inmiddels veel voorstellingen in allerlei formaties van mijn kleine zus gezien, maar het spoor van 'smerige, grensoverschrijdende, schadelijke en beledigende scènes' dat de Lowlands- organisatie beschrijft, komt me slechts vaag bekend voor. Wel zag ik in de loop der jaren een bonte collectie van geestige, intrigerende, merkwaardige, virtuoze en soms ook volslagen onbegrijpelijke toneelstukken langstrekken.

Dat mijn eigen zusje nu optreedt op een van mijn favoriete festivals is voor haar een nieuwe stap in een steeds verder ontluikende acteerloopbaan, die inmiddels ook vele optredens op het reizende festival De Parade omvat. Voor mij is het een tussenstop van een opgebloeide carrière als toneelbezoeker, die daarvoor beperkt was gebleven tot de klassieke toneelstukken waar mijn middelbare school mij met educatieve dwang naartoe zond.

tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Nicoline Raatgever © Desiree Schippers

Sinds Nicoline een studie psychobiologie opbrak voor een overstap naar de Theaterschool, beleefde mijn leven elke drie maanden een nieuw theatraal hoogtepunt. Ik zag mijn zusje, dat vroeger haar tanden in mijn onderarm zette als ik haar tegen haar zin verwijderde van mijn speelterrein, schitteren in een alternatieve versie van Wachten op Godot. Daarin kronkelde ze, overmand door een plotse vlaag van lust, over de vloer. Een positie waarin ik haar niet direct herkende.

Quote Ik zal de sterren na afloop vervangen door dikke zoenen Stefan

Toneel moet wat losmaken is mijn zus' vaste overtuiging. En inderdaad: één keer leidde een voorstelling tot een kortstondige familiecrisis. Met mijn moeder en haar vriend bezocht ik het Amsterdamse Ostadetheater voor een stuk waarvan me de verhaallijn nu even is ontschoten. Mijn moeder posteerde zich trots op de eerste rij van de uit houten planken opgetrokken tribune. Ze zat vooraan toen de felle lichten, die experimenteel genoeg ook vanachter het podium richting het publiek schenen, aanfloepten. Ook was het erg warm in het zaaltje.

Toegift

De borrel na afloop verliep als de toegift van een slapstick. Mijn zus stoof uit de kleedkamer richting onze wachtende moeder. Een medespeler had aan mijn zus gevraagd: 'Ken jij die vrouw op de eerste rij die in slaap viel?' Die kende ze, ja. Consternatie alom. De verdachte toneelbezoekster gaf, een bos bloemen voor haar dochter in de hand, toe dat zij haar ogen enige tijd gesloten had gehouden. Maar dat was, zo bezwoer ze, omdat de felle lichten en de hitte haar stekende hoofdpijn bezorgden. Ze had - echt, echt, echt waar - zeer van de voorstelling genoten. Het duurde enkele kerstdiners voor het voorval zonder stekeligheden kon worden herverteld.

Inmiddels is De Theatertroep een in de kranten bejubeld collectief. Twee jaar geleden schreef de gelauwerde Judith Herzberg twee korte stukken voor het gezelschap. Een sterrenregen daalde neer in de kolommen. Even schrok ik toen recensent Dimitri van Slochteren het spel op internet als 'tergend tenenkrommend' omschreef. Die man zou ik aan zijn arrogante theaterbaard over het podium trekken als ik hem zag, nam ik me voor! Het bleek een fictief personage, bedacht om het fenomeen 'recenseren' in perspectief te plaatsen. Een mooi lesje voor meningverkopers zoals ik.

De voorstelling die morgen op Lowlands is te zien, kreeg op De Parade alweer lovende kritieken van wél bestaande journalisten. Logisch ook. Het mannenballet is even geestig als vervreemdend, met de dansers in hun tutu's en mijn zus als Joan Haanappel-achtige sportcommentator langs de lijn: 'Mooi positiespel op de flanken van Möllering, 31 jaar oud, geboren in Duitsland, al jong gescout en onlangs weggekocht bij het Mexicaanse Staatsballet.'

Het is dat de beroepscode op onze redactie het me verhindert, anders had ik deze week een recensie met vijf sterren doen uitgaan. Ik zal de sterren na afloop vervangen door dikke zoenen.

Lowlands, t/m 20 augustus, Biddinghuizen. De Theatertroep, zondag, 17 uur. Tent Juliet.

Volledig scherm © Desiree Schippers