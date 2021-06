Even Tot Hier en Oogappels op longlist Televizier-Ring

Stormloop op bioscopen, Slag om de Schelde met voorsprong op 1

6 juni De Nederlandse bioscopen hebben gisteren, op de dag van de heropening na bijna zes maanden coronalockdown, een hele drukke dag gehad. De best bezochte film was met voorsprong het Nederlandse epos De Slag om de Schelde, waar op zaterdag in totaal 19.000 mensen heen gingen. Dat bevestigen September Film, WW Entertainment en Disney, de distributeurs van de drie best bezochte films.