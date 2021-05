Even Tot Hier maakt kans op Zilveren Nipkowschijf

De jury, die bestaat uit tv-recensenten en journalisten van het AD, NRC, de Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool, NPO Radio 1, De Groene Amsterdammer en dagblad Trouw, kwamen gezamenlijk tot deze uitkomst.



De speciale vermelding is voor De Wasstraat. Vanavond werd ook bekend dat de Ere Zilveren Nipkowschijf naar het Sinterklaasjournaal ging.



Het interviewdrieluik van Coen Verbraak Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat, werd in juli uitgezonden op de NPO. Nieuwsuur is al ruim tien jaar te zien op de buis en wordt uitgezonden op NPO 2. Het satirische actualiteitenprogramma Even Tot Hier, in 2019 de opvolger van De Kwis, is te volgen op NPO 1.