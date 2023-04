Even tot hier maakt parodie op Songfestival-inzending: ‘Hoelang gaat deze nachtmerrie door’

Op 9 mei staan Mia en Dion in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De afgelopen weken hebbende twee het nummer op twee pre-parties live gezongen, maar dat was allebei niet zuiver. Mia en Dion kregen daarop flink wat kritiek op sociale media en in televisieprogramma’s. Genoeg redenen voor Van der Laan en Woe om aandacht aan de songfestival-inzending te besteden.

Ze doen dat door een liedje over valse beloftes in te zetten, op de melodie van Burning Daylight. De tekst gaat in eerste instantie over ‘de valse beloftes van de overheid aan de inwoners van Groningen’, doelend op de aardbevingen die daar plaatsvinden door gaswinningen. De overheid maakte afgelopen week bekend de bewoners met 20 miljoen euro te gaan compenseren. Fors minder dan gevraagd werd, dus de Groningers zijn diep teleurgesteld.

Nachtmerrie

Kijkers komen er vrijwel direct achter dat met het nummer vooral de draak wordt gestoken met de Nederlandse inzending van het Songfestival. Van der Laan en Woe zingen namelijk al vanaf de eerste noot vals, als knipoog naar de optredens van Mia en Dion. ,,Hoelang gaat deze nachtmerrie door, de situatie is heikel’’, begint de parodie. „De hoop die ze geven, steeds meer vals”, vervolgen de mannen.

Hoewel Woe en Van der Laan opzettelijk vals zongen, krijgen de twee veel lof op social media. ‘Wat is Even Tot Hier goed met het nummer Vals. Moet je eens proberen… expres vals zingen als je dus kan zingen. Niet te doen!’, klinkt het. ‘Dat is nog best moeilijk hoor, zó vals zingen. Geweldig!’

Sommige Even tot Hier-kijkers vinden zelfs dat Woe en Van der Laan naar het Songfestival moeten in plaats van Mia en Dion. ‘Kunnen we die twee niet sturen naar Eurovision 2023? Dan wordt er in ieder geval nog gelachen’, twittert een kijker en ‘Dit was een topact’, vult iemand anders aan. ‘Het was weer genieten van het begin tot het eind.’

