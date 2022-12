Even tot hier sluit seizoen voor oog 1,9 miljoen kijkers af met samenvatting van 2022 in één minuut

met videoRuim 1,9 miljoen kijkers hebben gekeken naar de seizoensafsluiter van Even tot hier . Was twee jaar geleden de roep groot om Niels van der Laan en Jeroen Woe de Oudejaarsconference te laten doen , lieten de heren gisteravond zien daar geen avondvullend programma voor nodig te hebben. Het jaar werd samengevat in één minuut.

In het liedje passeerden de onderwerpen die 2022 domineerden in hoog tempo de revue. Van de lange formatie tot de lockdown en van de rel rond Marc Overmars tot de rel rond The voice of Holland. Ook hun voormalig BNNVara-collega Matthijs van Nieuwkerk werd weer op de hak genomen. Volgens de heren viel hij van zijn troon waar Charles die in het Verenigd Koninkrijk eindelijk besteeg.



Hun eigen persoonlijke hoogtepunt laten ze overigens weg in het korte liedje. Even tot hier kende het succesvolste jaar uit hun historie. In oktober won het satirische programma met overmacht de Gouden Televizier-ring.

WK Voetbal

Toch lagen de kijkcijfers dit seizoen iets lager, maar dat had alles te maken met het WK Voetbal. Door de voetbalwedstrijden werd Even tot hier vaak pas tegen de klok van 23.00 uur uitgezonden. Echter met uitgesteld kijken schoten de kijkcijfers dan alsnog ruim door de grens van twee miljoen belangstellenden. Gisteren kon het programma wel gewoon om 21.25 uur beginnen, want de troostfinale tussen Kroatië en Marokko werd al om 16.00 uur gespeeld.



Even tot hier was met 1,9 miljoen kijkers het best bekeken programma op zaterdag. Op de tweede plek volgt het Achtuurjournaal met een slordige 1,8 miljoen nieuwsgierigen. De troostfinale op het WK voetbal sluit de top drie af met bijna 1,7 miljoen belangstellenden.

Volledig scherm Even tot hier. © BNNVara