Ex-manager Britney Spears mag nu ook geen contact meer opnemen met Courtney Love

Vorige maand wees een rechter al het tijdelijke contactverbod toe dat Courtney had aangevraagd voor Lutfi. De manager zou haar continu hebben lastiggevallen via de telefoon, email en sms en eiste daarbij elke keer geld.

Lutfi ging in 2012 voor Love werken, nadat hij drie jaar een juridische strijd had gevoerd tegen Britney Spears en haar ouders. De nu 44-jarige werkte voor de zangeres in de tijd waarin zij zware psychologische problemen had en daardoor onder meer haar hoofd kaal schoor en verschillende keren werd opgenomen. Haar moeder beschuldigde Lutfi er later van Spears te hebben gedrogeerd en haar te hebben beperkt in de communicatie met haar ouders en vrienden. De manager klaagde Spears aan voor geld dat hij meende tegoed te hebben, haar moeder voor smaad en haar vader voor mishandeling. De partijen kwamen uiteindelijk buiten de rechtbank tot een akkoord.