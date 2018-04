Ex-Playboymodel mag over affaire met Trump praten

Het voormalig Playboymodel Karen McDougal heeft een overeenkomst bereikt met uitgever American Medias Inc (AMI) die haar toestaat om voortaan vrijuit te praten over de affaire die ze gehad zou hebben met de Amerikaanse president Donald Trump.

De tien maanden durende affaire zou volgens McDougal in 2006 zijn begonnen vlak na de geboorte van Trumps jongste zoon Barron. Vorige maand spande McDougal een rechtszaak aan in Californië om onder de deal die ze in 2016 met AMI sloot, uit te komen. Toen was overeengekomen dat het bedrijf de exclusieve rechten op het verhaal kreeg voor een bedrag van 150.000 Amerikaanse dollar. De uitgever is eigenaar van roddelblad The National Enquirer, dat het verhaal nooit publiceerde.

Het bedrijf laat nu weten dat er een oplossing is gevonden die 'beide partijen geeft wat ze willen', klinkt het in een verklaring. McDougal laat weten dat ze niet van plan is haar verhaal aan een ander medium te verkopen. Ze zou blij zijn dat het gedoe nu achter de rug is. In de rechtszaak die het model aanspande, werd ook de persoonlijke advocaat van Trump genoemd, Michael Cohen, die een rol bij de deal zou hebben gespeeld.

Vrijuit praten

Volgens The New York Times kan McDougal nu vrijuit over Trump praten, maar krijgt AMI 10% of tot 75.000 Amerikaanse dollar van de winst die het verhaal McDougal eventueel opbrengt. De vrouw hoeft de 150.000 dollar van de eerdere deal niet terug te betalen en AMI behoudt de rechten om haar foto's in hun bezit en fitnesscolumns te publiceren. Het Witte Huis laat weten dat Trump ontkent ooit een affaire met de vrouw te hebben gehad.