Ex schreef Jim Carrey voor haar dood: Je bracht mij coke en ziektes

Gisteren kwam al naar buiten dat Carrey helemaal klaar is met de 'valse beschuldigingen' die de familie van zijn overleden ex-vriendin op hem blijft afvuren. Carrey diende een verweerschrift in waarin hij stelt dat de moeder van White en haar voormalige echtgenoot Mark Burton met steun van hun advocaat Filippo Marchino bezig zijn met een poging grote sommen geld van hem af te troggelen. In de rechtbankstukken zegt de komiek dat hij hier niet van gediend is. In 2013 zegt Carrey ook al te zijn afgeperst, toen White dreigde de pers te vertellen dat hij haar besmet zou hebben met soa's. De acteur had geen zin in een langdurige publieke juridische strijd en trof destijds een schikking. ,,Ik was duidelijk verblind door mijn genegenheid. Ik zal empathie en vergeving voor Cat houden en me verder blijven focussen op de vele zegeningen in dit leven'', aldus Carrey.