Exclusief materiaal Danny Vera en Trijntje Oosterhuis te zien voor donateurs Giro555

video Twee Ferry’s in de gelijknami­ge Net­flix-hit?? Nee hoor, die ene is zijn stuntman uit Zwolle!

20:00 Frank Lammers springt van metershoog een steengroeve in, glijdt over het gruis heen, maakt een paar keer een flinke koprol en eindigt met een gebutst gezicht onderaan, waar zijn rivaal met gebroken been ligt te creperen. Maar wat de kijker niet ziet: het is niet Lammers, maar de Zwolse stuntman JP de Kam (36) die van de steile helling naar beneden rolt. Hij speelt de dubbel van Frank Lammers in de Netflix-film Ferry, een prequel van de serie Undercover.