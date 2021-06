‘Exit voor Geraldine Kemper en Jan Versteegh bij fusie RTL en SBS’

Naast de stelling ‘de kijker wordt de grote verliezer bij de fusie tussen Talpa en RTL’ bespreekt het panel ook het media-optreden van Bilal Wahib bij Op1. Hij zat daar aan tafel, vier maanden na de rel waarin hij een 12-jarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. De stelling die wordt besproken is: ‘Bilal zat alleen bij Op1 vanwege zijn nieuwe film’.



Verder wordt stilgestaan bij het juichen in de Tour de France en het gelijknamige nieuwe programma van Frans Bauer: Tour de Frans. De Nipkowschijf-uitreiking krijgt een draai om de oren en een fragment uit de realityserie rondom Jaimy Vaes, de vriendin van Lil’ Kleine, passeert de revue.



In de wekelijkse AD Media Podcast bespreken tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand- en bijzaken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.