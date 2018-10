Expeditie Eiland: Moddervette klucht vol met flauwe clichés

‘Verdwenen’ Gigi Ravelli toch weer terug in de spotlights

21:45 De geruchten ging al wat langer, maar nu is officieel bevestigd dat voormalig soapactrice Gigi Ravelli (36) - Lorena Gonzalez in GTST - een kleine rol heeft in de nieuwe speelfilm All You Need Is Love. Ravelli verdween in 2014 uit de spotlights wegens haar relatie met multimiljonair Roger Hodenius, de grote man achter het bedrijf Flow Traders.