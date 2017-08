Extra voorstellingen van docu Pearl Jam

De film Let’s Play Two, die werd gemaakt ter gelegenheid van de release van het gelijknamige album, is een registratie van de aanloop naar de concerten die Pearl Jam in 2016 gaf in stadion Wrigley Field in Chicago. Chicago is de woonplaats van zanger Eddie Vedder en de band heeft naar eigen zeggen ook een speciale band met de stad. Daarnaast belicht de film de carrière van de groep, die inmiddels een kwart eeuw bestaat: vanaf de grote doorbraak met het album Ten in 1991 tot de laatste studioplaat Lightning Bolt uit 2013.