Extreem verwende poes Karl Lagerfeld maakt kans op deel erfenis

Choupette, de wereldberoemde, tot op het bot verwende kat van de gisteren overleden Karl Lagerfeld (85), krijgt mogelijk een deel van het vermogen dat de couturier nalaat. De van oorsprong Duitse topontwerper was ongetrouwd, kinderloos en had, zo zei hij ooit in een interview, best met zijn poes willen trouwen als dat wettelijk was toegestaan.

Lagerfeld, die overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker, had kort voor zijn overlijden een vermogen van naar schatting 150 miljoen euro. Vorig jaar vertelde de couturier in het Franse magazine Numéro dat hij genoeg geld zou nalaten om veel mensen en desnoods één dier een groot plezier te doen. Hij zei zich geen zorgen te maken over een Franse wet die verbiedt dat dieren kunnen erven. ,,Geen probleem voor mij, omdat ik Duitser ben’’, reageerde de ontwerper die het Franse modehuis Chanel met succes nieuw leven inblies.

De excentrieke couturier kreeg Choupette in 2012 van een van zijn favoriete mannelijke modellen, de nu 29-jarige Baptiste Giabiconi. Een jaar later verklaarde hij ‘smoorverliefd’ te zijn geworden op het huisdier. In glossy Numéro: ,,Mijn poes wordt schandalig verwend. Ze mag overal mee naar toe, krijgt het allerbeste eten en heeft zelfs twee persoonlijke verzorgsters die zorgen dat het haar aan niets ontbreekt. Heus, Choupette wordt vreselijk gepamperd. En terecht, want het is een schat.’’

Rouwen

Of de poes daadwerkelijk iets zal erven, is nog onduidelijk. Hoe dan ook lijkt het huisdier het erg moeilijk te hebben met het verlies van haar wereldberoemde baasje. ,, Choupette probeert op haar manier om te gaan met het grote verlies, maar op zo'n jonge leeftijd is dat natuurlijk moeilijk’’, zei Ashley Tschudin, die verantwoordelijk is voor de blog en sociale media-accounts van de witte raskat, tegen het Amerikaanse tijdschrift People. ,,Karl Lagerfeld is en zal altijd haar 'papa' blijven.’’

Wel heeft Choupette, die acht jaar de metgezel en bijna schaduw van de couturier was, veel aan de steun van haar fans op Instagram. Tschudin: ,,Ze zet haar beste pootje voorwaarts en hoopt dat haar fans haar lieve berichten blijven sturen om zo de pijn wat draaglijker te maken.’’ Op haar blog ‘schrijft’ de kat over Lagerfeld: ,,Rust in vrede papa! Ik ben hem eeuwig dankbaar voor het leven en de liefde die hij me gaf nadat hij me adopteerde. Ik zal de momenten die we deelden tijdens het reizen, ontdekken en creëren nooit vergeten.’’

Choupette, die inmiddels 186.000 volgers op Instagram heeft, werd ooit door Lagerfeld gedoopt tot de beroemdste en mooiste kat van de wereld. De mode-ontwerper, fotograaf en stylist stak zijn liefde voor zijn 'muze' niet onder stoelen of banken. Haar beeltenis verscheen geregeld op zijn ontwerpen. Daarnaast ontbrak het de poes niet aan luxe. Behalve butlers had het dier ook nog een eigen chauffeur en een bodyguard. Bij wie ‘weesje’ Choupette nu gaat wonen, is onduidelijk. Zeer waarschijnlijk bij een van haar verzorgers.

Het bericht op de Instagrampagina van Choupette.

