Faamnaam 2017: Chris Mus

Roy Donders weer slachtoffer winkeldieven

18:25 Roy Donders is weer bestolen. Inbrekers sloegen toe in de winkel van de stylist in Tilburg. Donders, die broeken, een portemonnee, riemen en een pet mist, zette zaterdag foto's van de dieven op Facebook. Daarbij dreigde hij de inbrekers alle bewakingsbeelden op sociale media te zetten als zij zich niet zouden melden bij de politie.