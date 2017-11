Fabeltjeskrant keert terug, bijna 50 jaar na eerste uitzending

Volgend jaar oktober moet een half uur durende special op televisie te zien zijn. Vervolgens is het de bedoeling dat Meneer de Uil in 2019 weer dagelijks een verse Fabeltjeskrant voorleest, aldus producent Robin de Levita en productiehuis Rubinstein. De Levita liet in 2016 al doorschemeren dat er een 3D-versie in de maak was. Maar nu is de kogel daadwerkelijk door de kerk, zo meldt hij vandaag aan de Telegraaf.



Volgens De Levita zijn de driedimensionale ontwerpen van de blauw-gele uil of oehoe, Juffrouw Ooievaar, Bor de Wolf, de gebroeders Ed en Willem Bever en Meneer de Raaf al klaar. ,,Ze zijn, net als in de oorspronkelijke serie, gemaakt van vilt. Dat was heel belangrijk voor mij", legt De Levita uit. ,,Dat geeft een zachte uitstraling, door dat materiaal valt het licht op een mooie manier op hen. Ik zag ooit een digitale Mickey Mouse die erg 'plastic' was geworden. Dat wilde ik onder geen beding.''



De Fabeltjeskrant werd in september 1968 voor de eerste keer uitgezonden. De eerste fabels en personages waren geïnspireerd op de verhalen van Franse schrijver-dichter Jean de La Fontaine (1621-1695), maar al snel ging het programma meer op het echte leven lijken. In de vier jaar na de introductie werd het programma een van de best bekeken formats van die tijd. Het aantal kijkers lag tussen de een en twee miljoen kijkers per dag. Het waren vooral kinderen die keken, maar de reeks werd ook gevolgd door volwassenen, omdat er allerlei toespelingen op de maatschappij, actuele gebeurtenissen en politiek in zaten. In 1972 werd de serie officieel beëindigd, maar keerde in de jaren daarna nog regelmatig terug op de buis.