Fabrice zat jarenlang in de wereld van de vechtsport, nu koppelt hij tortelduifjes in Lang Leve de Liefde

Het is heel wat anders, moet Amersfoorter Fabrice bekennen. Waar hij eerst in een wereld zat met testosteronbommetjes, begeeft hij zich nu in een werkomgeving met vrijwel alleen vrouwen. De 42-jarige is verantwoordelijk voor de duo's die in het programma de liefde proberen te zoeken, terwijl 24 uur per dag een camera op hen gericht staat.