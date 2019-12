Facebook verstrekt John de Mol informatie over bitcoinboeven

,,De gegevens worden onderzocht op bruikbaarheid", laat een woordvoerder van De Mol weten. ,,We kunnen in deze fase nog niets zeggen over de gegevens."



De zaak krijgt deze week aandacht in het RTL-programma Oplichters aangepakt. Misdaadjournalist Kees van der Spek heeft naar eigen zeggen in Nigeria een van de mannen gevonden achter de nepadvertenties. In de uitzending van vanavond laat hij zien hoe de politie van Nigeria de man heeft aangehouden.



De programmamaker wist via een list online contact te leggen met twee mannen die deel uitmaken van de bende achter de nepadvertenties. Een van hen bevond zich in Siberië, de ander in Benin City in Nigeria. Toen bleek dat de tweede persoon zich langere tijd op één locatie bevond, nam Van der Spek het vliegtuig om de man op te

sporen.



Een woordvoerder van Talpa prijst in een korte reactie de inspanningen van Van der Spek om de daders te achterhalen, maar beklemtoont ‘niet goed te kunnen beoordelen of dit ook echt een van de personen is achter de advertenties met John. Het zou wel kunnen.’