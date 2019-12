Failliet verklaarde Addy van den Krommenacker maakt doorstart

,,Ik ben heel erg blij, emotioneel en vooral opgelucht dat ik door kan", laat Addy weten. De modeontwerper heeft nu weer de beschikking over zijn creaties. ,,Het nieuws heeft me een ontzettende boost gegeven: alsof mijn kinderen bij me zijn teruggekeerd." Zijn eerste grote klus heeft Addy meteen dit weekeinde: hij verzorgt twee shows tijdens de Masters of LXRY. Oprichter en eigenaar van de vroegere Miljonairs Fair, mediaondernemer Yves Gijrath, steunt de modeontwerper. ,,Hij deed me het aanbod om zondag twee grote shows in de Amsterdam RAI te geven", zegt Addy. ,,Hopelijk is dit een voorbode op mijn 20-jarig couturejubileum, waarin ik alvast highlights uit mijn carrière kan laten zien." Tijdens Masters of LXRY hoopt Addy "de mooiste stukken uit de laatste collecties te verkopen". ,,Om mijn nieuwe start écht mogelijk te kunnen maken.”

Eurovisiesongfestival

Winkels horen in ieder geval niet bij die nieuwe start. ,,Mijn winkels groeiden me boven het hoofd en mensen zijn anno nu moeilijk naar stenen winkels te krijgen. Hoe ik mijn toekomst vorm ga geven, wordt hopelijk snel bekend", aldus Addy, die zich na de rijkeluisbeurs gaat ‘concentreren op creëren en ontwerpen, want een leven zónder mijn creaties kan ik me niet indenken’. ,,Ik kan niet wachten op de volgende ontwerpen van mijn hand!”



De laatste weken waren heel bijzonder en intens voor Addy, die veel heeft nagedacht nadat hij eind oktober een faillissement aanvroeg. ,,Maar ik heb vooral ook heel veel steun gekregen. Ontelbaar veel lieve berichten, waardoor ik erg ontroerd ben en ook de kracht kreeg om door te gaan. En er komen aanvragen en ideeën binnen.”



Nu hij een doorstart kan maken, durft Addy weer groots te dromen. Zo ziet hij het wel zitten een outfit voor het Eurovisiesongfestival te creëren. ,,Dat zou natuurlijk een cadeau zijn! Chantal Janzen heeft natuurlijk vaak mijn ontwerpen gedragen en ik heb haar trouwjurk ontworpen", zegt de couturier over Chantal, die vorige week is aangekondigd als een van de drie presentatoren van het songfestival in Rotterdam. ,,Maar mijn devies is: het komt zoals het komt! Laat ik me nu eerst maar eens concentreren op de show op Masters of LXRY. Dat is al héél snel, dus dat is ontzettend spannend!"