Failliete Roy Donders werk aan doorstart met nieuwe huispakken

,,Ik ben in gesprek met een aantal tv-producenten om weer terug te keren op het scherm”, ventileert Roy in de Telegraaf. ,,Dat zijn gesprekken die nog in een beginfase zijn. Maar zoals het er nu naar uitziet, kom ik terug. Daarnaast wil ik veel meer met mijn naam gaan doen, die is heus nog wel wat waard.”

,,Ik kom ook weer met een huispakkenlijn”, vervolgt Roy. ,,Het is de bedoeling dat deze in een gerenommeerde zaak verkocht gaan worden. Ik heb gemerkt dat heel Nederland het huispak nog steeds associeert met mijn naam.”

Volgens de realityster krijgt hij nog wekelijks berichten met vragen waarom er geen nieuwe huispakken meer komen. ,,En ze hebben nog gelijk ook, want ik was degene die het ooit in Nederland in de markt heeft gezet. Wat ben ik stom geweest dat ik er destijds mee ben gestopt.”

Voor zijn gevoel keert Roy dan ook weer terug naar waar hij ooit begon. ,,En dat voelt goed”, vindt hij. ,,Ik sta wel weer onderaan de ladder, maar daar is niks aan te doen. Dat is dubbel, maar misschien ook wel weer ergens goed voor. Het faillissement van mijn zaak was vreselijk, maar mijn ogen zijn wel open gegaan. Ik weet nu weer wat de mensen echt willen zien van mij. Het is mooi dat het me weer verder brengt. Ik ga niet thuis zitten kniezen.”

Schuldeisers

Roy Donders liet, zo bleek eind vorig jaar, met zijn failliet verklaarde kledingwinkel in Tilburg een schuld achter van 1,3 ton. In totaal zijn er tot dusver dertien schuldeisers, waarvan de bank de grootste is. De bank heeft een claim ingediend van bijna 65.000 euro onder andere vanwege een openstaande lening.

De Tilburgse realityster vroeg begin december zelf het faillissement aan van zijn winkel Rojami’s. In de media noemde hij de verhuizing van de winkel naar een duurder pand in het centrum van Tilburg en de veranderingen in de markt als belangrijkste oorzaken van het faillissement. Tegen de curator noemde Donders een aantal inbraken en diefstallen bovendien als reden.