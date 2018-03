Fajah aan de wandel met pot proteïne en Mike maakt schunnig filmpje

Presentatrice Froukje de Both doet er nu al alles aan om komende lente en zomer probleemloos in een strak badpakje te kunnen passen.

Morning routine🔥#burnbabyburn #gettingreadyforspring 👍🏻@kaydelange Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 20 Mar 2018 om 2:27 PDT

Zangeres Do heeft vandaag een bescheiden rood accentje in haar lokken laten aanbrengen.

Goodmorning! 💋🍭 Een foto die is geplaatst door null (@thisisdo) op 20 Mar 2018 om 3:42 PDT

Actrice Anne-Marie Jung vertelde recent aan deze site dat ze vooral meedoet aan het SBS6-programma Vet Fit om meer energie te krijgen. Bijkomend voordeel van andere eetgewoonten en veel sporten is dat ze ettelijke kilo's lichaamsgewicht gaat verliezen. En dat is, zo stellen haar fans, op deze foto al aardig te zien.

#bighairdontcare #duckfacewithgrace #glitternoshitter #pinkpinkpink #lookofthenight Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 20 Mar 2018 om 0:55 PDT

Diva Mayday, één van de bekendste Nederlandse travestieten, trakteert ons vandaag op een opmerkelijke terug in de tijdfoto waarop te zien is hoe hij als man en vrouw plast in een Donald Trump-urinoir. Het kiekje is genomen in de Spaanse badplaats Sitges.

De Nederlandse acteur Mike Weerts kon vandaag in de auto de verleiding niet weerstaan. Hij besloot een maffe 'reclamecommercial' in te spreken over een best pikant onderwerp. Wat? Dat is te zien in onderstaand filmpje.

Erectie!!!! #geen #is #probleem Een foto die is geplaatst door null (@mikeweertsnl) op 20 Mar 2018 om 6:04 PDT

De Nederlandse singer-songwriter Jett Rebel (echte naam Jelte Steven Tuinstra) stelt ons vandaag op Superman-achtige wijze zijn opblaasbare vriendin Amy voor.

Amy and me, on an ordinary day Een foto die is geplaatst door null (@jettrebel) op 20 Mar 2018 om 1:05 PDT

Gordon heeft naar eigen zeggen stralend weer meegenomen uit zijn geliefde Kaapstad. De entertainer kocht daar onlangs (opnieuw) een huis en kwam, geheel opgeladen, ook tot nieuw inzicht. ,,Learning to love yourself is the greatest love of all and I just started doing that again!'', is zijn nieuwe motto nu Goor een roerige tijd achter zich laat.

En ik ben weer thuis! Heb wat stralend weer meegenomen! #capetownamsterdam #kl598 #lekkerweerthuis #opgeladen Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 20 Mar 2018 om 6:24 PDT

Learning to love yourself is the greatest love of all and I just started doing that again! #happyplace #capetownhealsallwoonds #loveyourself #gratefull #livelaughlove Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 19 Mar 2018 om 5:19 PDT

Fajah Lourens is op vakantie in Egypte en neemt mee... Een pot proteïne. De afgetrainde Killerbodymotivator showt ondertussen ook gelijk even haar nieuwste string bikini.

Always take your proteïne and never forget your best friend @gwendolinstuart 😭😭😂. Do you see her? String bikini from my own collection #bikinibyfaya #MKBM #shop #proteine #diet Een foto die is geplaatst door null (@mykillerbodymotivation) op 19 Mar 2018 om 23:53 PDT

De familie Pos schreeuwt het vandaag van de daken: op 2 mei begint hun eerste eigen show op RTL 4. In Vamos gaan Stephan, Ilona en hun zoons Bjorn en Tygo op reis door Zuid-Amerika.

Hebben jullie 2 mei RTL4 al in de agenda? Dan start onze eigen show Vamos met de Familie Pos! Dat wordt weer wat! 😂 #familieposcollection #helemaalheteinde Een foto die is geplaatst door null (@familieposcollection) op 20 Mar 2018 om 5:22 PDT

Van de tweeling van superster Madonna is bekend dat ze het liefst de hele dag dansen en zingen. Deze keer deelt de veelbesproken blondine een vrolijk filmpje waarin haar geadopteerde 'rebel twin' uit Malawi helemaal losgaat. Of het om Estere of Stella gaat, verklapt ze niet.

To Be Real ...........,🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️🧚🏿‍♂️#rebeltwin 💚 Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 20 Mar 2018 om 5:11 PDT

De Amsterdamse singer-songwriter en The Voice Kids-coach Douwe Bob denkt na over een carrière als bouwvakker nadat hij een hilarische bewerkte foto toegestuurd kreeg.

Nice work 😄 by @ardgelinck Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 20 Mar 2018 om 1:31 PDT

RTL-presentatrice Nicolette Kluijver deelt een van haar favoriete selfies. De moeder van drie heeft, samen met de pony die sinds februari vorig jaar op haar boerderijtje in Ouderkerk aan de Amstel woont, last van lentekriebels.

Voel je ook de lente? #lentekriebels 🌞🦄 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 20 Mar 2018 om 5:21 PDT

Het liefst neemt actrice Victoria Koblenko haar zoontje Kiy (1,5) mee op reis, maar in de zandbak spelen in het lentezonnetje is ook een prima deal. La Koblenko stapt overigens in stijl in het vliegtuig en trok een gitzwarte outfit inclusief matchende zonnebril uit de kast.

Mama gaat op reis, dan wil Kiy altijd mee in de koffer. We hebben een deal gemaakt dat mama snel terug komt en mee speelt in de zandbak. More in stories Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 20 Mar 2018 om 4:48 PDT

Beau van Erven Dorens duikt in zijn documentaireprogramma Beau Five Days Inside in de wereld van de jeugdzorginstellingen. Hij stuit opnieuw op een serie aangrijpende verhalen. ,,Ik heb nog nooit zoiets zwaars meegemaakt'', liet hij eerder los aan het AD.

Aangrijpende verhalen in een nieuwe aflevering van Beau Five Days Inside waarin Beau verblijft in een jeugdzorginstelling. #BeauFiveDaysInside #BFDI Een foto die is geplaatst door null (@rtl4) op 20 Mar 2018 om 4:36 PDT

Lisa Vol, zangeres van het trio OG3NE, wenst haar 'hilarische' liefje Ergin Arslanbas via Instagram een fijne verjaardag toe. ,,Je bent de jongste persoon met grijs haar die ik ken'', grapt ze. De twee wonen sinds 2016 samen.

HAPPY BIRTHDAY to the most hilarious 25-year-old and the youngest grey person I know ♥️🔥 seni seviyorum 🎁💋 @achterklapergin Een foto die is geplaatst door null (@lisaog3neofficial) op 20 Mar 2018 om 4:15 PDT

Rapper Ali B is met één van zijn monstertjes afgereisd naar Disneyland Parijs. Het gezichtje van zijn zoontje laat hij liever niet zien, maar we hoogstwaarschijnlijk schuilt er een grote glimlach achter die pot Nutella.