Fajah blijft elastisch op kunstgras en Martijn vult megacourgette

Zanger Thijs van der Molen (80) overleden: ‘Het leven is goed in m'n Brabantse land’

12:13 Zanger en voormalig kroegbaas Thijs van der Molen is zaterdagnacht op 80-jarige leeftijd overleden. De geboren Bredanaar is vooral bekend van de klassiekers Het leven is goed in het Brabantse land en NAC-lied Breda, ik hou van jou.