Familie Aretha Franklin roept fans op serie over zangeres te boycotten: ‘Geen respect voor ons’

De protesten tegen de serie Genius begonnen een week geleden via een video van Grace op het platform Tiktok. Daarop was ze met haar familie te zien, terwijl ze riep: ,,Deze film moet weg!” Aan de BBC legt de kleindochter van de Queen of Soul uit dat het een kwestie van respect is. ,,Als directe familie vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij elke biopic over het leven van mijn oma. Het is moeilijk is om een juiste weergave van iemands leven te maken zonder met degenen die het dichtst bij haar stonden ​​te spreken.”

De familie zocht tijdens het productieproces regelmatig contact met de makers. ,,Daarbij werden we niet gerespecteerd en werd verteld dat ze niet met ons wilden werken. Als naaste familie - met de nadruk op naaste - steunen we deze film dan ook niet en we vragen iedereen om hem te boycotten. We voelen ons niet gerespecteerd en we denken dat er veel onwaarheden over mijn grootmoeder in te zien zullen zijn.”



De serie Genius kende al twee seizoenen. In het eerste deel stond Albert Einstein centraal en in het tweede deel Pablo Picasso. Voor de derde reeks is gekozen voor Aretha Franklin, die gespeeld wordt door Oscar-genomineerde Cynthia Erivo. Genius was de eerste dramaserie die ooit te zien was op National Geographic.