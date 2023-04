Familie chauffeur prinses Diana vindt scène van crash in The Crown ongepast: ‘Dit is onmenselijk’

De Netflix-show over de Britse koninklijke familie, waarvan de finale in het najaar van 2023 wordt verwacht, belooft een emotionele ontknoping die niet bij iedereen in de smaak valt. Dat Netflix de crash die Diana, haar metgezel Dodi Al-Fayed en chauffeur Henri Paul het leven kostte in beeld wil brengen, met alle schokkende details, stoot op protest. Ook de broer van Henri Paul, de Diana’s chauffeur die achter het stuur zat, is niet te spreken over The Crown. ,,Dit is wreed voor mij en mijn familie”, zegt Alain Paul aan The Daily Mail. ,,Netflix heeft ons niet gecontacteerd en niet ingelicht over hoe ze dit precies in beeld gaan brengen. Maar voor onze familie worden oude wonden opnieuw opengereten. Ze zijn zelfs nooit helemaal geheeld.”