Familie plant route voor afscheid overleden Mentel

Koningin Máxima bedankt Diggy Dex voor hulp aan vluchtelin­gen

30 maart Koningin Máxima ging vandaag via een videoverbinding in gesprek met rapper Diggy Dex en de 19-jarige Semir Abduselam. Abduselam kwam op zijn vijftiende als vluchteling vanuit Eritrea naar Nederland. Koen Jansen, zoals Diggy Dex echt heet, en zijn gezin namen Abduselam door middel van het project Mijn Tweede Familie op in hun gezin.