Familie zieke Aretha Franklin houdt hoop

Dotan geeft vier maanden na trollenle­geraf­fai­re teken van leven

14:29 Zanger Dotan Harpenau (31), die in april in opspraak raakte toen bleek dat hij zijn carrière en populariteit een boost had gegeven met tientallen nepaccounts op sociale media, is na een stilte van vier maanden weer actief op Twitter. Hij deelde een foto van een gitzwarte gitaar en een zwart hartje, wat volgens fans zou kunnen duiden op respectievelijk een mogelijke comeback of psychische problemen.