Familiebanden met Trump weerhouden Karlie Kloss niet van stem op Joe Biden

Johnny de Mol onder vuur na ‘grensover­schrij­dend gedrag’, Talpa reageert

26 oktober Johnny de Mol heeft zich de woede op de hals gehaald van kijkers van het programma Thank You For The Music. In de uitzending van vrijdagavond is te zien hoe de presentator achter een kandidaat gaat staan, zijn armen om zijn middel slaat en meerdere malen in zijn nek ruikt. Kijkers zijn geschokt en beschuldigen De Mol van ‘ongepast’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’. Talpa stelt echter dat het fragment uit zijn verband is getrokken.