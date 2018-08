Familiefoto van Victoria Beckham lokt grote verontwaardiging uit

De twee bekende families kwamen samen om de verjaardag van Tana, de vrouw van Gordon Ramsey, te vieren. Ze namen een portret, dat Victoria deelde op Instagram. Dochter Harper Beckham staat rechts op de foto met haar rode outfit. De jonge meid draagt voor de gelegenheid schoenen met hakken, en dat vinden de volgers van Victoria duidelijk onverantwoord.

Er verschenen dan ook meteen heel wat afkeurende reacties. ,,Waarom draagt Harper in godsnaam stiletto's?", vraagt iemand zich af. ,,Is het echt nodig een meisje van zeven op hakken te laten lopen?", vraagt een ander. Iemand stelt ook dat het 'ontoelaatbaar is om kinderen zo'n schoeisel aan te doen'. Of ook: 'Logisch dat Harper gedragen moet worden als je ziet welke hakken ze moet dragen', en 'Waarom draagt ze zo'n schoenen? Dit is niet gezond voor een kind van 7'.

Wat is het probleem?

Anderen zien er echter geen graten in. Zij sprongen meteen in de bres voor Victoria. ,,Als ze hakken maak voor kinderen, en zij wil die dragen... wat is dan het probleem?", merkt iemand op. Of 'Blote voeten, slippers, hakken... laat Harper toch dragen wat zij zelf wil' en 'Wat zijn we weer allemaal snel om kritiek te leveren. Het gaat hier maar om een paar schoenen'.

Volgens Victoria zelf is er ook geen vuiltje aan de lucht. Zij zei twee jaar geleden tijdens een interview al dat Harper dol is op stiletto's. ,,Harper is nu al een professional als het op schoenen aankomt. Ze heeft op heel jonge leeftijd geleerd om op hakken te lopen. Ik ben zo trots", aldus Victoria.

Volledig scherm Dochter Harper draagt stiletto's © Instagram