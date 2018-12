Famke Janssen wilde na James Bondfilm geen loeder meer spelen

Famke Janssen (54) heeft een boekje opengedaan over haar carrière voor en na haar iconische rol in de James Bondfilm GoldenEye uit 1995. In een interview met Fox News vertelt de in de VS wonende actrice dat ze altijd al bang is geweest voor typecasting en dat probeert te voorkomen.