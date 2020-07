Famke Louise deelt bikinikiekje en Gordon viert alcoholloos jaar

video Componist Ennio Morricone op 91-jarige leeftijd overleden na val

10:20 De Italiaanse componist Ennio Morricone, bekend van de soundtracks van The Good, the Bad and the Ugly en Once Upon a Time in the West, is op 91-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse componist overleed in een ziekenhuis in Rome aan de gevolgen van een val, schrijven Italiaanse kranten.