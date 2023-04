Famke Louise emotioneel na comeback en Gordon is met grote liefde neergestreken in Tokio

met video Weggepeste Aïcha Marghadi is klaar met ‘zelfmede­lij­den’ Egbers en Van Gelder: ‘Nu is het afgelopen!’

Voormalig NOS-presentatrice Aïcha Marghadi had aan haar relaas in de Volkskrant over de ‘giftige werkcultuur’ bij NOS Sport eigenlijk ‘niets toe te voegen’. Maar woensdagavond schoof ze toch aan bij Beau, nadat ze Tom Egbers en Jack van Gelder zich de afgelopen weken ‘zag onderdompelen in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap’.