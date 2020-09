Famke Louise houdt woord en brengt een bezoek aan Diederik Gommers in het Erasmus Medisch Centrum

Soundos laakt voor ruim 1,1 miljoen kijkers collega's die #freethepe­o­p­le gebruikten: ‘Schaam je!’

28 september Cabaretière Soundos El Ahmadi is gisteravond flink tekeer gegaan tegen haar collega-artiesten die eerder deze week #Freethepeople gebruikten. Ze was een van de gasten in de aflevering van Dit was het nieuws gisteravond waarin de actie #Ikdoenietmeermee werd besproken. Tijdens het item haalde ze - net als Famke Louise bij Jinek - een briefje tevoorschijn. ,,Het is gewoon egoïsme.”