Famke Louise legt haar muziekcarrière even stil

Famke Louise kwam het afgelopen jaar regelmatig negatief in het nieuws vanwege haar kritiek op en het niet respecteren van de coronamaatregelen. Zij was het boegbeeld van de BN-actie ‘Ik doe niet meer mee’ die mede geïnitieerd bleek door de actiegroep Viruswaarheid. Later kwam Famke Louise op alle kritiek terug.

Bij het draaien van een videoclip van de zangeres in januari trad de politie op omdat de coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Er werden bijna zeventig boetes uitgedeeld. Het laatste optreden van Famke Louise was de rol van misdadiger Barabbas in The Passion afgelopen maand.