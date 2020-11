Famke Louise openhartig over mishandeling door ex-vriend: ‘Hij sloeg me bijna dagelijks’

In de docuserie zien we een hele andere kant van Famke Louise. De 21-jarige zangeres kende een uiterst moeilijke jeugd met als dieptepunt het overlijden van haar vader, nadat hij uit een raam viel. Ze heeft het haar moeder lange tijd verweten dat die de signalen over haar vader niet serieus nam. Famke zag dat het slecht met haar vader ging en gaf dat bij haar aan. Ze is er dan ook van overtuigd dat hij zich heeft laten vallen.



Zelf woonde ze in die periode bij haar toenmalige vriend. Maar in die moeilijke periode, waarin ze ook bekend werd door filmpjes op YouTube, werd ze door hem mishandeld. ,,Het gebeurde bijna dagelijks dat hij me sloeg”, vertelt ze. ,,Zo erg dat hij me op de grond sloeg en dan op me in ging trappen. Met volle kracht in mijn buik en op mijn rug. Er lag soms zelfs bloed op de grond, dan was er een tand door mijn lip gegaan.”



Ook moest ze liegen over haar verwondingen op camera. ,,Hij heeft me zo hard aangepakt op een dag dat ik een gat in mijn hoofd had. En toen zei hij: ‘Je pakt nu je camera erbij en je gaat filmen en zegt dat je met je hoofd tegen een kast aan bent gevallen. We gaan naar de eerste hulp.”