Famke Louise overweegt stappen tegen roddelkanaal: ‘Nooit iets gebeurd tussen Ali B en mij’

In de video van Roddelpraat liet presentator Dennis Schouten een nummer van haar horen waaruit volgens hem kan worden opgemaakt dat Famke Louise door de rapper is misbruikt. ,,Dat is absoluut niet waar”, zegt de zangeres. ,,Sterker nog, er is nog nooit iets gebeurd, er is nog nooit iets voorgevallen tussen mij en Ali.”

De rapper en artiestenmanager, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wel wordt beschuldigd van verkrachting, heeft de zangeres ‘altijd met respect’ behandeld. ,,Ik heb nooit dingen op een vervelende manier ervaren.”

Stappen

Het nummer dat in Roddelpraat te horen is, had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze anderhalf jaar geleden had gebroken met Spec, haar management, dat Ali B runt samen met zijn vrouw Breghje Kommers. Ze zat ‘niet zo lekker in haar vel’ en wilde dingen van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar ook weer goed gekomen met Ali B.

De zangeres is ‘ontzettend boos’ op de makers van Roddelpraat, omdat er niet bij haar is gecheckt of het klopt. Ze is van plan stappen te gaan ondernemen. ,,Want het is echt wel een inbreuk op mijn privacy. Het is superschadelijk en onacceptabel.”

Famke Louise beviel tweeënhalve week geleden, op 9 januari, van haar eerste kind, Nówie Storm Slager.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FAMKE LOUISE (@famkelouise_) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.