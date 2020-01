Famke Louise shopt bont en haalt woede op de hals van fans

De 21-jarige zangeres Famke Louise is in opspraak geraakt nadat ze via Instagram een foto heeft gedeeld waarop ze naast stapels bontjassen te zien is. Famke vroeg zich in de update, die enkele minuten op haar account te zien was, af welk bontje haar het beste past. Op de foto is te zien hoe ze op een buitenlandse markt langs honderden bontjassen wandelt, die op de straat liggen.